Furto pluriaggravato, in due non potranno andare a Orbetello per 3 anni

Il Questore Antonio Mannoni, ha emesso due provvedimenti di divieto di ritorno nel Comune di Orbetello per tre anni nei confronti di due persone responsabili di furto pluriaggravato in concorso e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Sulla base di una approfondita procedura istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura di Grosseto, condotta attraverso una puntuale ricostruzione di tutti i fatti accaduti ed in relazione ai reati commessi, sono stati emessi i provvedimenti del foglio di via che comporta il divieto di potersi recare nel Comune in cui è stato commesso il reato per il periodo di tre anni. Dall’inizio dell’anno, il questore Antonio Mannoni ha emesso sedici provvedimenti di rimpatrio con "Foglio di via obbligatorio" e divieto di ritorno nei Comuni della provincia di Grosseto. L’emanazione delle misure di prevenzione personali rientra nel più ampio concetto della Polizia di Sicurezza.