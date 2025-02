Furto di sera in un negozio. Sfonda la vetrina a calci. Tutto ripreso in un video

Grosseto, 9 febbraio 2025 – E’ arrivato di fronte alla vetrina di un’attività di assistenza tecnica che si trova vicino al centro storico di Grosseto. Si è fermato sul marciapiede, ha acceso una sigaretta e ha iniziato a bere una birra. Poi una sigaretta. Dopo aver controllato che non ci fosse nessuno si è girato di scatto e con due, tre calci ben assestati ha divelto la vetrina entrando all’interno. Il furto con spaccata è accaduto la sera di venerdì intorno alle 21.20.

Un uomo, probabilmente di origine dell’est Europa, ha preso poi il registratore di cassa e lo ha scaraventato in terra in strada, ripetutamente, ferendosi anche e riuscendo ad aprirlo e a impossessarsi di pochi spiccioli, residuo del fondo cassa. A quel punto è scappato di corsa. Sono state alcune persone che abitano nei palazzi vicini ad accorgersi di quel frastuono strano. Alcuni hanno assistito alla scena e hanno dunque chiamato i carabinieri. Altri urlando lo hanno messo in fuga.All’arrivo sul posto dei militari però l’uomo si era dileguato nelle strade vicine. In terra sul marciapiede e anche dentro il negozio c’era sangue: per togliere la vetrata infatti ha utilizzato le mani e si è ferito. I carabinieri, arrivati sul posto con due pattuglie hanno effettuato i rilievi del caso.

I titolari dell’attività hanno poi consegnato i video delle telecamere di videosorveglianza, sia interne che esterne. Non aveva il volto travisato e sembrerebbe essere ’una vecchia conoscenza’. Pesanti i danni per l’attività commerciale: non tanto per i soldi del fondo cassa quanto per la vetrina (che ieri mattina è stata interamente sostituita) e anche per il registratore, andato completamente distrutto e inutilizzabile. I militari hanno dunque iniziato le indagini per individuare il responsabile. Ma la serata di venerdì è stata funestata anche da altri furti.

Sono stato infatti molte le segnalazioni di furti con scasso negli appartamenti avvenuti tra Montepescali e Braccagni, Ma anche nelle campagne circostanti. L’allarme è stato dato da alcuni cittadini che hanno denunciato l’ingresso improprio nelle loro case. Il bottino? Oro e gioielli. Anche in questo caso indagano i carabinieri.