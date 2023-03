Grosseto: furto in auto. Derubata una musicista, danni ingenti

Grosseto, 30 marzo 2023 – Spaccano il vetro dell’auto e rubano la strumentazione musicale. Ieri mattina Daniela Samperi, cantante molto attiva nella scena grossetana, al momento di andare a lavorare ha fatto l’amara scoperta.

Nella vettura, dove aveva lasciato per alcune ore amplificatori e altri attrezzi indispensabili per le sue tante serate canore, non c’era più nulla. Oltre al danno la beffa: vetro spaccato dell’auto – un veicolo sostitutivo, dato che la sua vettura era a riparare dopo un incidente – e impianto, casse, aste, microfoni e cavi spariti.

Non c’era rimasto più nulla. La refurtiva aveva un valore di circa 5mila euro, mentre ieri è subito partito il tam-tam sui social da parte dei musicisti grossetani. Difficile però provare a recuperare l’impianto, i cui pezzi principali sono di marca Viscount, con sub amplificato e satelliti passivi. Tanto che, durante la giornata di ieri, Daniela Samperi non aveva ancora deciso se effettuare la denuncia o meno.

"Stamani (ieri per chi legge, Ndr) vado per salire in macchina e mi accorgo che mi hanno rubato tutto – racconta –. Impianto, casse, aste, microfoni, ogni cosa. Esattamente davanti casa mia, in via Messico, nella zona vicino l’ospedale. Un punto non di passaggio, che bisogna raggiungere apposta. In una macchina che tra l’altro non è neanche la mia, visto che dopo l’incidente la mia è dal meccanico".

La cantante lancia dunque un appello. "Tutti quelli che lavorano con me nella musica conoscono il mio impianto – prosegue –: se per caso sentite dire qualcosa vi pregherei di avvertirmi, anche se dubito che lo rivendano a Grosseto. Io mi auguro che quei soldi che ricaveranno dalle mie cose gli serviranno per mangiare, perché se così non fosse, si scatenerà un karma che neanche immaginano".

Venerdì sera la cantante aveva usato l’impianto per l’ultima serata, poi lo ha lasciato in auto con i vetri oscurati, come altre volte aveva fatto in passato. "Quando ho dei concerti ravvicinati lo lascio in macchina e non era mai successo nulla – aggiunge –. Impianto, cavi, mixer, luci, microfoni. Tra l’altro devo ricomprare tutto al più presto perché ho altre serate in programma. Ancora non so se sporgerò denuncia, vedrò nelle prossime ore".

Andrea Capitani