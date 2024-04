Furgoncino va a fuoco vicino alla scuola

Attimi di paura ieri mattina nel parcheggio del plesso scolastico di viale Martiri di Niccioleta quando, per cause in corso di accertamento, è andato a fuoco un furgoncino. Praticamente all’ora di entrata dei bambini della scuola materna ed elementare, nello spazio sul retro dell’immobile lato via della Manganella, ha preso fuoco il furgoncino. In un primo momento si pensava che appartenesse alla società che gestisce la mensa scolastica. In realtà il mezzo apparteneva a uno dei bidelli della scuola, che non ha potuto fare nulla per spegnere le fiamme. Scattato l’allarme, sul posto, oltre a Carabinieri e Municipale, i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessun danno a persone e ad altri mezzi.

R.P.