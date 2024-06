Fuori strada con il pick up . Gravi 2 uomini

Un pick up esce di strada, si cappotta e le due persone che erano all’interno dell’abitacolo del mezzo restano gravemente ferite. Il fatto è successo ieri poco dopo le 19 lungo la strada provinciale Massetana, nel Comune di Montieri all’altezza di Gabellino. Subito attivato l’intervento del 118 dell’Asl Toscana Sud Est. Sul posto l’ambulanza India Mise di Massa Marittima, e quelle della Pubblica Assistenza di Sassofortino e Boccheggiano. Data la gravità delle condizioni dei due uomini feriti, sono stati attivati anche i due elisoccorso Pegaso 2 e Pegaso 3. I feriti, come detto sono due uomini. Il primo, un uomo di 39 anni è stato trasportato, in codice 3, all’Ospedale Cisanello di Pisa, con Pegaso 3, per un politrauma grave. L’altro paziente, un cinquantatreenne, con medesima diagnosi, è stato invece trasportato all’ospedale di Careggi, a Firenze, da Pegaso 2 in codice 3. Sul posto oltre al 118 e alle Forze dell’ordine anche i Vigili del fuoco, che sono dovuti intervenire per estrarre uno dei due feriti che era rimasto incastrato sotto il mezzo, dopo che il pick up si era cappottato uscendo fuori strada.

Intanto a Grosseto un uomo alla guida di un’utilitaria è andato a schiantarsi contro un palo della luce. L’incidente è avvenuto sulla Senese, poco dopo la rotatoria, praticamente davanti all’ospedale della Misericordia. L’uomo al volante è rimasto leggermente ferito. Sul posto il 118 e la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica di quanto accaduto.