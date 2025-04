Fuori dalla stazione. Via la sede del Fiora. Ci sarà una maxi aiuola e il cartello ’Benvenuti’

GROSSETO

Un giardino come biglietto da visita per accogliere viaggiatori e turisti. Dopo anni di erbacce e transenne, finalmente l’area antistante la stazione ferroviaria di Grosseto sarà sistemata. NOn è più un’ipotesi. Acquedotto del Fiora, proprietario del lotto di piazza Marconi, ha trovato un accordo con l’amministrazione comunale di Grosseto per sistemare quella che ad oggi è una grande area verde - proprio all’ingresso della stazione ferroviaria e al capolinea dei bus - da anni transennata con l’annuncio dell’apertura di un cantiere mai avviato. Inizialmente, infatti, Acquedotto del Fiora aveva deciso di realizzare in quell’area la propria nuova sede. Poi l’arrivo della pandemia, e la funzionalità dello smart working, sommata alla scelta aziendale di ridisegnare le sue politiche di crescita e sostenibilità, ritenendo non più prioritaria la realizzazione di una nuova sede, viste anche le diverse location già presenti a Grosseto e considerata la fine della concessione al 2031, ha fatto naufragare le intenzioni. LAscianod però quella zona un po’ troppo a lungo in stato di abbandono. Una questione questa che era diventata anche motivodi scambio e scontro politico, con l’opposizione che nelle ultime stagioni aveva puntato il dito su quello scempio che ’accecava’ le persone appena arrivate in treno a Grosseto. E cosa sorgerà dove ora c’è quella’area verde, senza neanche più la recinzione?

Lì Acquedotto del Fiora e Comune di Grosseto hanno deciso di riqualificare l’area, con la realizzazione di una maxi aiuola che svolga la funzione di biglietto da visita. Un po’ come è stato fatto negli anni passati all’ingresso delle frazioni di Marina di Grosseto e Principina a Mare. Il Comune di Grosseto infatti vuole offrire una nuova immagine di sé fin da quando si esce dalla stazione ferroviaria, ripristinando la zona a verde, abbellendola con fiori e piante, ed aggiungendo anche un pannello in corten con la scritta di "Benvenuto", come fu fatto negli anni scorsi anche nella rotatoria di Marina di Grosseto e all’incrocio di Principina a Mare. E lo stesso progetto adesso sarà predisposto anche alla stazione ferroviaria. Finalmente quindi si dovrebbe arrivare alla soluzione: dopo dieci anni di degrado inaccettabile in cui versa il lato destro di quella che ai grossetani è nota come piazza della stazione, finalmente c’è l’epilogo. Un rettangolo di terreno abbandonato a sé stesso, addobbato da rifiuti e rottami di biciclette, finalmente verrà riqualificato. I lavori dovrebbero partire nei prossimi mesi e saranno a cura del Comune di Grosseto.