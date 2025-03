Fratelli d’Italia a congresso. Schiano nuovo coordinatore: "Ci sono sfide importanti"

MONTE ARGENTARIOElio Schiano è il nuovo coordinatore del circolo di Fratelli d’Italia Monte Argentario. L’assemblea argentarina di FdI ha scelto all’unanimità: sarà quindi Elio Schiano, professionista santostefanese di 47 anni, a guidare il partito della Meloni sul promontorio. Schiano succede a Giulio Tambelli, che aveva guidato Fratelli d’Italia negli ultimi cinque anni. Alla presenza dell’onorevole Fabrizio Rossi e del presidente provinciale Luca Minucci, il congresso ha visto l’elezione di Elio Schiano come coordinatore e dei componenti del direttivo Michele Vaiani, Roberto Stronchi, Alice Valentini, Vincenzo Mazzieri, Mara Scotto e Paola Pucino. "Il congresso comunale è un momento importantissimo e fondamentale per la vita politica e crescita di un partito – ha detto il deputato Fabrizio Rossi –. Fratelli d’Italia a Monte Argentario è cresciuta in modo esponenziale negli anni, grazie al buon lavoro di tutti gli iscritti e dirigenti locali. Per questo ringrazio il presidente uscente Giulio Tambelli. L’amico Elio Schiano prende in mano la guida del partito, a lui e alla nuova dirigenza va un grande augurio di buon lavoro". "La nostra sfida amministrativa al fianco del sindaco Arturo Cerulli e della sua giunta comunale prosegue inalterata – dice il coordinatore Luca Minucci –. Faccio un grande in bocca al lupo al nuovo direttivo". "Ringrazio tutti gli iscritti per aver avermi dato fiducia – aggiunge il nuovo coordinatore Elio Schiano –. Ringrazio il presidente uscente Giulio Tambelli per il lavoro svolto. Adesso, assieme alla nuova squadra, saremo chiamati ad affrontare sfide importanti. Un appello a tutti gli iscritti: per fare politica e il bene del nostro comune abbiamo bisogno di tutti".

Andrea Capitani