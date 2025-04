Frantoio sempre al top ’Franci’, il ’Magnifico’

Il Frantoio Franci continua a raccogliere riconoscimenti prestigiosi, l’ultimo è stato conquistato a Firenze.

Il patron del famoso frantoio amiatino è stato premiato al Teatro del Sale, a Firenze, in occasione della tredicesima edizione del Premio Il Magnifico, evento europeo dedicato all’olio d’oliva di extra qualità. In questa occasione, Frantoio Franci è stato insignito del Menvra d’Oro - Best of All Time 2025, premio che celebra la continuità nell’alta qualità della produzione. Il riconoscimento prende il nome dalla dea etrusca dell’olivo, Menvra, la cui statua è stata consegnata ai vincitori. Il giorno dopo, all’hotel Rome Cavalieri di Roma, si è svolto il 44° Forum sulla Cultura dell’Olio e del Vino, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Durante la cerimonia, Frantoio Franci ha ricevuto le 5 Gocce dell’Eccellenza dalla Guida Bibenda 2025 per tutti e tre gli oli presentati a concorso, un triplete portato a segno con il ’Monocultivar Frantoio Villa Magra Grand Cru’, il ’Monocultivar Moraiolo’ e con ’Villa Magra Riserva di Famiglia’.

"Questi riconoscimenti – dice Giorgio Franci – rappresentano per noi una conferma dell’importanza di un approccio su misura nella produzione olearia, dove ogni dettaglio è curato con passione e dedizione per offrire ai nostri clienti un prodotto di eccellenza".

Ma entriamo nel merito dei due riconoscimenti. Il primo è riservato alle aziende che, nel corso degli anni, hanno dimostrato una costante eccellenza nella produzione olearia e quindi va a premiare l’impegno di Frantoio Franci nel mantenere standard qualitativi elevati. Un riconoscimento importantissimo che arriva a due anni di distanza dalla vittoria del Magnifico con il ’Delicate Maurino’, miglior extra vergine d’Europa del 2023, e a sette anni dal premio alla carriera conferito nel 2018 a Fernando Franci, fondatore dell’azienda.

Le 5 Gocce, invece, rappresentano il massimo riconoscimento assegnato dalla Guida Bibenda agli oli che ottengono un punteggio tra 91 e 100 centesimi, attestando l’eccellenza del prodotto. La Guida Bibenda è una delle pubblicazioni più autorevoli nel settore enogastronomico italiano, includendo valutazioni su oltre 30.000 vini, 450 aziende di olio, 300 resort, i migliori ristoranti e le migliori grappe. Essere inseriti in questa guida con il massimo punteggio, quindi, è un riconoscimento significativo della qualità e dell’impegno profuso da Frantoio Franci nella produzione di oli extravergine di oliva.