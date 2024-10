Fra mostre, spettacoli e buona cucina

Il programma di oggi del Festival del Cavallo è nutritissimo. I cancelli apriranno alle 8 e già dalle 9 i cavalli maremmani, i puledri in questo caso, saranno intenti a passare sotto l’occhio della giuria per la quarantaquattresima Mostra nazionale del Cavallo Maremmano a cura di Anam. Dalle 9.30 apriranno gli stand nel parterre per scoprire al meglio le varie sfaccettature che circondano il mondo del cavallo ma non solo. Dalle 10 sarà aperta l’area senior con torneo di burraco, scacchi. Dalle 10 alle 18.30 davanti alle tribune invece tanti spettacoli con caroselli, spettacoli di dressage insieme al latin show. Dalle 11 show cooking a cura dell’associazione del tortello maremmano e Confesercenti davanti al ristorante dove verranno poi cucinati per il pranzo. Alle 15 ci sarà nell’area convegni un incontro sul benessere e salute del cavallo con focus sulle malattie equine con professionisti del settore. Alle 16 ci sarà la presentazione del libro "Libera nel vento, a cavallo verso Santiago di Compostela" di Dino Marchese a cura della Libreria Mondadori. Alle 19 chiuderanno i cancelli. Domani sempre solito format con apertura dei cancelli alle 8 con il bar, dalle 9.30 apertura degli stand ma con ulteriori novità con premiazioni durante l’arco della giornata: dalle 12 alle 13 premiazione della mostra Anam, trofeo Renzo Mancioppi e Premio Italo Molinari. Alle 10.30 invece ci sarà come di consueto la sfilata a quattro zampe. Alle 15 invece ci sarà il convegno sulla biodiversità e agricoltura sostenibile, alle 16 presentazione del libro "Il faro, storie di viaggi, di cavalli e…" di Claudia Costantino. E per concludere il festival la premiazione del gala dei caroselli a cura di Banca Tema. Ma tornando a oggi sono tanti anche gli eventi bel centro storico. Alla Biblioteca Chelliana oggi alle 18.30 sarà presentato in anteprima "Horses" installazione performativa tributo all’iconico album art rock nel pre cinquantennale dall’uscita (novembre 1975). Si tratta di una sessione di ascolto di musica da un autentico impianto Hi-Fi dell’epoca, letture, recitazione free form e sperimentazioni sonore. L’aula Magna della Chelliana oggi, dalle 18.30 alle 19.30 ospiterà un setting composto da vinili, giradischi, libri di poesie, macchina da scrivere, fogli, tappeti e comode sedute per il pubblico, che potrà fruire della performance per il tempo che desidera. Un lavoro di documentazione e ricerca espressiva, la sensazione sarà quella di sbirciare dentro una sala prove. Oggi alle 19 e alle 21.30, e domani alle 21.30 visite guidate gratuite dal titolo "Cavalli e Cavalieri nel mondo antico" al Maam. Invece al Museo di storia naturale video proiezioni della Mediateca digitale della Maremma e alle Clarisse la mostra "Il sogno del cavallo azzurro" dalle 10-13 alle 16-23 con ingresso gratuito.