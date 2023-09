Fra didattica e formazione. Le eccellenze della scuola. Consegnate le borse di studio

Zoe Giusti ed Eleonora Zilianti sono le vincitrici della borsa di studio messa in palio dal Boutique Hotel Torre di Cala Piccola. La premiazione è avvenuta nel giardino della struttura e ha visto protagonisti gli studenti dell’istituto superiore "Del Rosso – G. da Verrazzano" di Orbetello. Il premio è stato consegnato da Massimo Sandrelli e Stefania Marconi, rispettivamente general manager e hotel manager del Torre di Cala Piccola, nel giardino panoramico della torre, che verrà anche utilizzata per scopi formativi.

Le due ragazze si sono distinte "per la costanza, l’impegno e le capacità professionali dimostrate nel corso di tutto l’anno scolastico". La premiazione è stata anticipata dalla visita della torre spagnola, mentre hanno partecipato alla cerimonia la dirigente scolastica Luisa Filippini, Daniele Crisalli, insegnante di accoglienza turistica, il sindaco di Monte Argentario Arturo Cerulli, l’assessore al Turismo del comune di Monte Argentario Chiara Orsini, l’assessore all’Istruzione del Comune di Monte Argentario Paola Pucino, il vice sindaco di Orbetello Chiara Piccini, le autorità e i docenti del plesso scolastico, assieme al presidente del consorzio Welcome Maremma Andrea Ciampana e al presidente della Proloco Monte Argentario di Porto Santo Stefano Beatrice Sordini. Le due studentesse della classe quinta si sono aggiudicate la borsa di studio in ex aequo dal valore di 500 euro ciascuna, da utilizzare per la formazione nel settore. Sono state selezionate in base al punteggio raggiunto in alcune materie di indirizzo, come l’accoglienza turistica, le lingue straniere, diritto ed economia e il percorso di alternanza scuola lavoro. Un connubio, quello tra il Boutique Hotel Torre di Cala Piccola e l’istituto superiore "Del Rosso – G. da Verrazzano" di Orbetello, che va avanti da alcuni anni e premia gli studenti più meritevoli.

Andrea Capitani