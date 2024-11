Forza Italia, Udc, Noi moderati. Gabbrielli "unisce" il centro

Forza Italia, Udc Italia e Noi Moderati insieme. Il nuovo gruppo politico ha trovato una sintesi nel Consiglio provinciale, presentando il nuovo raggruppamento che guarda già alle prossime elezioni regionali. Alleanza che sarà rappresentata dal consigliere provinciale Amedeo Gabbrielli.

"Il nostro – ha detto Gabbrielli – è stato un percorso importante. Uniti siamo riusciti a raggiungere ottimi risultati. Da oggi inizia il nostro percorso insieme che metterà al centro la persona facendo piccole cose, ma raggiungibili. Grosseto ha un’anima moderata e alle prossime regionali questo emergerà".

Presente anche Roberto Berardi, in rappresentanza di Forza Italia. "Si tratta di un piccolo passo verso la costruzione di una forza moderata che possa portare le proprie idee ai nostri concittadini. Ci riconosciamo nel civismo, e questo nonostante il nostro obiettivo sia quello di riportare la gente a credere nella politica. Daremo risposte concrete su sanità, lavoro, sicurezza".

"Stavamo lavorando da tempo alla costituzione di questo nuovo raggruppamento – ha aggiunto per l’Udc Gianluigi Ferrara –. Siamo riusciti a farci dare credito da parte dei consiglieri comunali che hanno votato Amedeo Gabbrielli in Provincia. Questo però è solo un punto di partenza: l’obiettivo è riuscire a riprenderci la Regione e portare nostri rappresentanti in Consiglio regionale".

Appoggio incondizionato a Gabbrielli arriva anche da Andrea Quadalti per Noi Moderati. "Sabato ci sarà il congresso nazionale a Roma e siamo fieri di stare nella casa del centro – ha detto –: vogliamo che la gente torni a votare il centro. Ci sentiamo rappresentati dal Partito popolare europeo".