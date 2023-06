Forza Italia riparte a Grosseto, "Con 10 euro si fa un investimento per il futuro"

"Con dieci euro si fa un investimento per il futuro". Ha usato queste parole, a margine del suo intervento, Roberto Berardi, Senatore della Repubblica di Forza Italia e adesso coordinatore provinciale. Il giorno in cui Forza Italia, dopo la morte del leader, riparte di slancio con una nuova campagna di tesseramento. "Forza Italia non morirà mai – ha detto – dopo la dipartita del nostro presidente Silvio Berlusconi, un genio assoluto e un visionario della politica, siamo pronti a rilanciare il movimento da lui creato. I valori sono quelli che sappiamo e siamo pronti adesso ad aprire una fase nuova. Adesso, come ci ha detto all’ultimo congresso, tocca a noi portare avanti questa creatura che tanto ha fatto per il bene dell’Italia". I volantinaggi a Grosseto sono già iniziati e nelle prossime settimane la campagna di tesseramento toccherà anche tutti gli altri Comuni della Maremma. "Tanti si stanno avvicinando – ha aggiunto Luca Agresti, assessore alla cultura del Comune di Grosseto - Questa è una fase decisiva per il nostro partito. Dobbiamo adesso essere in grado di dimostrare che la nostra classe dirigente è in grado di andare avanti anche senza il leader storico. Siamo stati da sempre l’ago della bilancia della coalizione. Tajani è la persona giusta per proseguire dove Silvio Berlusconi ci ha lasciato. La campagna di tesseramento ci farà capire dove potremo arrivare". "Le adesioni – ha chiuso Alessandro Ulmi, vicesindaco di Campagnatico – stanno crescendo ora dopo ora. Servono 10 euro per aderiire e fare parte della nostra grande famiglia e soprattutto poter partecipare al prossimo congresso provinciale che si svolgerà tra breve".