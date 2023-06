Forza Italia piange Silvio "Uomo lungimirante"

Forza Italia coordinamento di Follonica, insieme al capo gruppo consiliare, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. "Con la consapevolezza che l’Italia tutta ha perso un uomo politico di assoluto rilievo nazionale ed internazionale, come le sue intuizioni e scelte politiche hanno ripetutamente comprovato – dicono – Uomo lungimirante nell’affrontare, nei ruoli istituzionali, le problematiche internazionali per le quali ha sempre proposto soluzioni equilibrate, nella prospettiva volta a garantire la pace e coesione duratura tra gli Stati. Persona di assoluta umanità, sensibile alle istanze e problematiche avanzate dalle fasce sociali più deboli, anziani, pensionati, precari, e sempre alla ricerca di un equilibrio sociale, che potesse garantire a tutti un’esistenza dignitosa. Non per ultimo, il suo impegno a favore degli animali, che amava e proteggeva – chiudono – Ci stringiamo in una affettuosa vicinanza alla famiglia, insieme agli iscritti ed ai simpatizzanti".