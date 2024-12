Fonderia Leopolda. Elio De Capitani è "Re Lear"

Sul palco di Follonica Elio De Capitani è "Re Lear". Si alza il sipario del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, martedì alle 21.15 arriva la tragedia di Shakespeare che racconta di uno dei viaggi più strazianti dell’uomo verso la sua vera essenza. Lo spettacolo, prodotto da Teatro dell’Elfo-Teatro stabile dell’Umbria, vede nei panni del protagonista Elio De Capitani, straordinario interprete del teatro italiano, per lo spettacolo di Ferdinando Bruni – che ha curato anche la traduzione dal testo inglese – e Francesco Frongia. "Re Lear" ha debuttato nell’ottobre del 2023 al Teatro Morlacchi di Perugia, è andato in scena a Milano e arriva, adesso, nella città del golfo, per portare in scena un dramma antico ma di incredibile attualità. Ferdinando Bruni e Francesco Frongia firmano regia, scene e costumi. Affidano a De Capitani, che ha lavorato con Frongia per anni al Teatro dell’Elfo, il ruolo del vecchio e tormentato re, protagonista di un doloroso viaggio alla scoperta di se´. Accanto a lui Elena Russo Arman (Regan), Elena Ghiaurov (Goneril) e Viola Marietti (Cordelia) nei ruoli delle figlie, Mauro Berardi (Edgar/Borgogna), Mauro Lamantia (il matto), Giuseppe Lanino (Albany), Giancarlo Previati (Gloucester), Alessandro Quattro (Cornwall), Nicola Stravalaci (Oswald/Francia), Umberto Terruso (Kent), Simone Tudda (Edmund). Anche martedì, alle 18,30 nella sala "Eugenio Allegri", è previsto l’incontro con la compagnia a cura di Progetto Follonica, condotto da Lucia Stanzani e, alle 19,45, cena a teatro in collaborazione con l’associazione Ristoranti Città di Follonica (per prenotazioni ufficio Iat, telefono 0566/52012): a curare il menu sarà la chef Mara Pistolesi del ristorante Il Beccofino. I biglietti possono essere acquistati all’ufficio Iat di via Roma 49 (aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19, tel. 0566/52012), online sul sito www.adarte.18tickets.it o il giorno dello spettacolo alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda.