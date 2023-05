Follos da tutto esaurito Due giorni tra costumi e sfilate in città Oltre 200 i figuranti

Un grande successo quello del Follos, la storica sfilata ottocentesca, che si è svolta sabato per le vie della città del Golfo. Il Follos è organizzato dall’omonima associazione che da molti anni rievoca la visita nel Golfo del granduca Leopoldo II di Lorena in occasione dell’inaugurazione della chiesa della ghisa, il 10 maggio del 1838. Due giorni in cui i cittadini hanno potuto assaporare il gusto della storia: sabato l’Ilva ha ospitato il villaggio dell’Ottocento. Molte le persone che hanno partecipato alle visite guidate, organizzate dal Magma e dalla cooperativa Zoe al palazzo Granducale, ai giardini e al museo Magma e ai sotterranei della Biblioteca della Ghisa. Una vera e propria folla invece ha assistito, domenica dalle 11, di fronte alla chiesa di San Leopoldo che ha ospitato la vera e propria rievocazione solenne. La sfilata storica si è svolta invece nel pomeriggio, con circa 200 figuranti, carrozze e cavalli, che sono partite dalla chiesa di San Leopoldo per raggiungere piazza a Mare. Il corteo è passato tra gli applausi da via Bicocchi fino a Piazza a Mare dove si sono tenute le danze ottocentesche e i butteri maremmani. "Quest’anno, in occasione del centenario della città, abbiamo assistito a festeggiamenti speciali – ha detto l’assessora Barbara Catalani – Con eventi articolati in due giornate. Grazie al Follos sono state riproposte le aperture straordinarie degli edifici storici. Ci teniamo affinché questo diventi un progetto culturale ampio e vorremmo che questi due giorni diventassero un appuntamento fisso".