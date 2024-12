Follonica sferzata dal libeccio. Distrutto il "Villaggio di Natale"

La chiamano la "Tempesta di Natale" ed è la perturbazione che già da ieri ha invaso la provincia di Grosseto con vento sulla costa e all’interno e con le prime nevicate sui rilievi. Il forte vento che da ieri si è abbattuto sulla costa, ha provocato forti danni soprattutto nella città di Follonica. Dopo l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale al Casello idraulico, la struttura è stata praticamente spazzata via dalle raffiche. Purtroppo, in seguito ai danni subiti, gli eventi organizzati al suo interno in programma per ieri cioè la dimostrazione della scuola "Let’s Dance" e l’esibizione dei cantanti della scuola di musica Vocal Sound, nonché la "Parata del Grinch" in via Roma, sono stati annullati. Gli organizzatori sono al lavoro per ripristinare prima possibile tutto il villaggio visto che il tempo dovrebbe andare in miglioramento. Neve copiosa sta intanto scendendo sulle Colline Metallifere e soprattutto nel paese di Montieri.

Riguardo alla neve il governatore Eugenio Giani scrive inoltre oggi sui social che "nevica sui rilievi appenninici oltre i 600-700 metri e continuerà anche nelle prossime ore. In funzione mezzi spazzaneve sulle strade, si raccomanda sempre prudenza alla guida e obbligo dotazioni invernali". Annullati ieri mattina a causa del maltempo alcune corse dei traghetti che collegano Porto Santo Stefano e l’isola del Giglio e Giannutri. Rimane comunque anche per la giornata di oggi il codice "giallo" per forti venti di libeccio e forti mareggiate nelle isole dell’Arcipelago.