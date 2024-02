Follonica Motorshow. Chiuse le iscrizioni. Tre i percorsi "disegnati"

Chiuse le iscrizioni per il 1° Follonica Motorshow, la nuova proposta di Maremmacorse 2.0, in programma sabato e domenica a Follonica. Una competizione nuova, che va ad inaugurare il 2024 del sodalizio follonichese che avrà da organizzare in primavera il "Trofeo Maremma" per poi andare dopo l’estate "in trasferta" con il Rally "Appennino Reggiano" ed il successivo "Colline Metallifere". Un grande impegno, dunque, che si avvierà proprio con l’evento che avrà il format di Formula Challenge Sperimentale Aci Sport, previsto negli ampi spazi del Palagolfo, in via Sanzio a Follonica, aperto alle vetture da rally moderne e storiche, da slalom, formula challenge e prototipi, esemplari conformi ai rispettivi regolamenti di settore di appartenenza. Parte dell’incasso della manifestazione sarà devoluto in beneficenza alle associazioni di volontariato cittadine che hanno fortemente voluto questa kermesse. Il paddock dell’evento verrà allestito all’interno dell’area Palagolfo, location dove troverà spazio anche un Rally Village aperto ad una serie di eventi collaterali tra i quali spicca la "Taxi Rally", proposta che permetterà al pubblico di vivere dall’interno di un’auto da competizione tutta la vivacità del motorsport, l’adrenalina che sale quando ci si siede su un sedile da corsa, con al volante esperti piloti automobilistici. Tre, i percorsi "disegnati" da MaremmaCorse 2.0 che sono davvero tutti molto interessanti non solo dal punto di vista tecnico ma anche paesaggistico: "Follos", "Leopolda" e "Sprint". Tratti sui quali sarà distribuito un chilometraggio totale di ben 19.800 metri. Motori accesi nella giornata di sabato con il Warm Up previsto dalle 13 alle 15:30. Nove, i passaggi totali, tre ripetuti per tre volte nei due giorni di gara, con partenza ogni minuto. Sabato si correrà in tre occasioni con start alle 18 e chiusura dei duelli alle 20 domenica 25 si tornerà a gareggiare dalle 8,45 con termine della competizione alle 18 dopo altre sei sfide. Atteso comunque il pubblico delle grandi occasioni per una kermesse che si preannuncia spettacolare.