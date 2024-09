Follonica, ecco il main sponsor. Sarà "Innocenti Costruzioni"

L’Hockey Follonica da quest’anno ha un motivo in più per sorridere: la società del presidente Franco Ciullini legherà per la stagione 2024/2025 (con opzione per quella successiva) il suo nome alla "Innocenti Costruzioni", azienda grossetana dalle basi solide, nata nel 1997, che si occupa di manutenzione ed edilizia stradale sia in Toscana che nel Lazio. "La collaborazione con la Innocenti Costruzioni – spiega il presidente del Follonica Franco Ciullini – è nata lo scorso anno quando Mauro (Innocenti ndr.) ha iniziato ad appassionarsi alla nostra disciplina. Ha iniziato a seguirci anche in qualche trasferta Europea e ha subito creduto nel nostro progetto: quest’anno, oltre che all’A1 e alla A1, abbiamo tutte le categorie giovanili, il miglior settore tecnico d’Italia, visto che molti dei nostri allenatori potrebbero guidare squadre di serie A1". "Ho conosciuto da poco questa realtà e me ne sono subito innamorato – ha aggiunto Mauro Innocenti – Ho incontrato persone meravigliose e ho visto da vicino quanta dedizione e quanto sacrificio mettono nel loro impegno. Spesso a discapito delle famiglie e del loro lavoro. Il mio coinvolgimento è aumentato e sono rimasto colpito dall’accoglienza. Il futuro? Sono sicuro che durerà molto". Nei prossimi giorni saranno pronti i nuovi completi che rispecchieranno il classico: "Avremo due completi: quello azzurro e quello bianco. Punteremo molto sulla tradizione. E vorrei – ha chiuso il presidente Franco Ciullini – che tutte le squadre giocassero con la stessa maglia. Perchè siamo il Follonica".