Finalmente il grande ritorno Dopo una decina di anni di scena la "Corsa dei barchini"

Torna oggi, dopo tanti anni di interruzione la "Corsa dei barchini" ad Orbetello. Alle 17 apertura dehli stand "Tradizione lagunare", con birra ed area ludica (gonfiabili e trucca bimbi), nel centro storico cittadino. Alle 18,30 arrivo in centro del corteo della corsa dei barchini, in abbinamento la performance dell’associazione culturale con corteo storico in costumi spagnoli "Duca D’Arcos", presieduta da Sergio Scarcella. A seguire, alle 19 la "Corsa dei barchini". In serata alle 22 concerto di "Asgana" e musica Dj Eenergy. Si prosegue con l’esibizione musicale di A§D live band di Orbetello. Per tutto il pomeriggio e la serata stand gastronomico a cura della Proloco, con i tradizionali panini a base di anguilla fritta di Orbetello.

Il ritorno della tradizionale "Corsa dei barchini", ferma da una decina di anni è stato illustrato in Comune nel corso di un incontro con l’assessore Maddalena Ottali, il sindaco Andrea Casamenti, i dirigenti dell’associazione cittadina "Corsa dei barchini", e il presidente Gianluca Santi, vicecampione del mondo di canottaggio. "Un evento – hanno ribadito gli amministratori comunali – molto atteso, legato alle tradizioni popolari di Orbetello e alla Laguna, che siamo ben lieti di avere ripreso". La corsa dei barchini verrà svolta su cinque 5 "vasche" da 200 metri ciascuna, nel campo di regata allestito nella laguna di levante, davanti alla Polveriera Spagnola Guzman. "In gara cinque barchini, tipiche imbarcazioni lacustri, ciascuna con due vogatori e un timoniere – ha spiegato Gianluca Santi – in rappresentanza dei Rioni di Piazza D’Armi, Neghelli, Scalo, Il Porto, il Duomo".

Michele Casalini