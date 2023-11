Filosofia e politica nel pensiero di Anna Zambrano

"Maria Zambrano e il suo pensiero per riscattare la vita" è il titolo dell’ultimo appuntamento in programma domani (dalle 10 alle 12.30) del ciclo "Pensiero di donne tra spazio pubblico e vita privata", curato da Luciana Rocchi, alla Libreria delle Ragazze, in via Fanti, a Grosseto. "La filosofia di Maria Zambrano non è facile da definire – dice Luciana Rocchi –, somma di pensiero fortemente politico e di un bisogno altrettanto forte di spiritualità. E la filosofia deve abbandonare il predominio dell’intelletto, per fare spazio all’amore".