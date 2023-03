Fiamme su una terrazza in via Svizzera: suppellettili a fuoco

Fiamme sul terrazzo tetto di un negozio in via Svizzera, nel cuore del quartiere "La Cittadella". Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di ieri i una zona molto trafficata e piena di gente. Sono stati infatti alcuni passanti ad accorgersi del fumo nero che era alzato da quella costruzione all’angolo, Dal tetto si scorgevano anche delle fiamme. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme, che nel frattempo erano aumentate, si propagassero anche alle altre strutture vicine e che l’incendio provocasse danni. Sono andate a fuoco alcune suppellettili che si trovavano sul terrazzo, come sdraio e ombrelloni. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale. Per qualche decina di minuti il traffico ha subito rallentamenti perché temporaneamente è stato chiuso un senso di marcia. Fortunatamente lo stabile, dopo il consueto e necessario sopralluogo dei vigili del fuoco, non ha riportato danni strutturali. Traffico deviato e lunghe code.