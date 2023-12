Fiamme in un tetto in una villetta bifamiliare

Le fiamme si sono sviluppate all’improvviso in un tetto di una villetta bifamiliare a Marsiliana, nel comune di Manciano, che si trova sulla strada provinciale che porta a Capalbio. Per cause in corso di verifica, le fiamme hanno avvolto l’interno di un tetto ventilato della palazzina che ha soltanto un piano. Sono state tre le squadre dei vigili del fuoco, provenienti dalla sede centrale di Grosseto, ma anche dai distaccamenti di Orbetello e Manciano ed il funzionario tecnico di servizio, che si sono adoperate per lo spegnimento delle fiamme. Il fuoco ha interessato una falda del tetto ma non si è propagato nel sottotetto. Non ci sono stati feriti. Adesso i vigili del fuoco e i carabinieri dovranno accertare come mai si è verificato l’incendio. Probabile che si sia trattato di un corto circuito.