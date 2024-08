Fiamme al centro della Pro Soccer. Andato in fumo il chiosco-bar

Un corto circuito. Alla macchinetta del caffè. Che ha generato delle fiamme che hanno completamente distrutto il piccolo chiosco adibito a bar gestito dalla Pro Soccer, società che si occupa di settore giovanile, che si trova nella zona del Casa Mora a Castiglione. A lanciare l’allarme è stato il guardiano del camping che si trova di fronte l’impianto sportivo quando ha visto alzarsi le fiamme che si vedevano a centinaia di metri di distanza. Sono stati i vigili del fuoco a spegnere la struttura che era completamente avvolta dalle fiamme, evitando la propagazione alle altre strutture della società, ovvero gli uffici e soprattutto gli spogliatoi. Dentro il bar non si è salvato praticamente niente. Completamente distrutti i frigoriferi e anche il forno e tutta la cuna. Aggredite in parte anche le siepi e piante che erano accanto, ma i vigili hanno evitato che il fuoco attaccasse anche la vicina pineta. Migliaia gli euro di danni al centro sportivo. "Purtroppo il bar all’interno del nostro centro sportivo Casamorino è andato a fuoco. E’ stato un cortocircuito – ha detto la presidente della società, Benedetta Mazzini – Per fortuna i danni si sono limitati solo all’area bar e non hanno interessato persone né l’area verde circostante. Oltre al dispiacere di vedere in fumo una parte di noi, c’è adesso anche la fatica di ricostruire e ripartire. Ci teniamo a ringraziare le tantissime persone che ci stanno facendo sentire il loro affetto e la loro vicinanza anche con messaggi e telefonate. Ci impegneremo – ha concluso – per garantire come sempre i servizi a tutti. Perché questo è il momento di rimboccarci le maniche e raddoppiare gli sforzi, andando avanti come sempre abbiamo fatto e come sempre faremo".