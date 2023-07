Festival "Note al chiaro di Luna" La musica di Dalpiaz e poi Calvino

Tutto è pronto per la terza edizione di "Note al chiaro di luna, sulle orme di...", i concerti nella suggestiva location della Casa Rossa nella Diaccia Botrona organizzati da Agimus Grosseto in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia e con la direzione artistica dio Gloria Mazzi. Il primo concerto è in programma oggi.

"Gli otto bellissimi concerti che fanno parte del cartellone – dice Gloria Mazzi – rientrano nel progetto Attraverso i Suoni che è realizzato da Agimus. Note al chiaro di Luna è una rassegna che guarda al futuro, dove i protagonisti sono giovani musicisti under 30 sia del territorio toscano che del panorama nazionale e internazionale che, attraverso questa esperienza, hanno modo di cimentarsi con il palcoscenico, confrontarsi con le difficoltà dell’esibizione in pubblico e crescere professionalmente. Un’esperienza che li porta fuori dagli ambiti prettamente didattici e li aiuta a far sì che la musica, oltre che passione, possa tramutarsi in professione".

Gli spettacoli si terranno ogni martedì di luglio e di agosto alle 21 alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia.

Stasera quindi è in programma il primo appuntamento con "Cello Across the Time": Duccio Dalpiaz al violoncello; racconto de "L’uomo che chiamava Teresa".

In questa edizione tutti i racconti scelti sono stati scritti da Italo Calvino al quale è dedicato un anno speciale di eventi a Castiglione della Pescaia dove è sepolto. "Italo Calvino ha lasciato un ricordo indelebile nel nostro paese dove era considerato uno di noi – dice la sindaca, Elena Nappi –. Il grande scrittore le cui opere sono tradotte in tutto il mondo aveva scelto proprio questo borgo sul mare come rifugio e come luogo dove vivere. La nostra amministrazione, nei 100 anni dalla sua nascita, ha voluto celebrarlo attraverso numerose forme d’arte e anche Note al chiaro di Luna parla di lui. Grazie a Gloria Mazzi per la costante passione e l’entusiasmo con i quali organizza gli eventi a Castiglione della Pescaia. Dopo il successo di Musica di Mare che ha portato in piazza Solti artisti di fama mondiale, diamo spazio ai giovani talenti in questa rassegna alla Casa Rossa Ximenes che ci permette di valorizzare uno dei tanti tesori di questo territorio straordinario".