Festival "Musica di mare". Fresu e Sollima in piazza Solti

Il festival "Musica di mare" torna oggi alle 18.30 in piazza Solti, a Castiglione della Pescaia, con il concerto "Isole a confronto" che vedrà sul palco Paolo Fresu alla tromba e Giovanni Sollima al violoncello. Durante il concerto i due musicisti saranno intervistati dalla giornalista Valentina Lo Surdo. L’evento è a ingresso libero.

"Musica di mare" è un festival musicale organizzato da Agimus Grosseto in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia, con la direzione artistica di Gloria Mazzi.

"Questo festival – dichiara il maestro Gloria Mazzi – è un progetto che vede come protagonisti grandi nomi della musica classica, pop e jazz, come nel caso di Fresu e Sollima. Il format prevede musica e parole, arricchendo le esecuzioni: all’interno del concerto, infatti, gli artisti incontrano il pubblico in un dialogo sulle curiosità della loro vita o sui significati della loro musica. Un salotto musicale con uno stile informale, intimo e profondo, per raccontare un lato degli artisti sconosciuto e suggestivo per chi ascolta. Ringraziamo il Comune di Castiglione della Pescaia e in particolare la sindaca Elena Nappi per aver fortemente voluto e sostenuto questa terza edizione della rassegna".

"Sono felice di esser riuscita a riproporre per il terzo anno consecutivo ’Musica di mare’ perché è il festival musicale creato per Castiglione della Pescaia – dichiara Elena Nappi – che ha riscosso, fin dalla sua prima edizione, un grande successo sia per il format innovativo e versatile che dà la possibilità a spettatori e protagonisti di ascoltare e raccontare storie inedite ed esclusive, sia per la location straordinaria di piazza Solti che mostra la bellezza del nostro borgo medievale ed i panorami da favola che lo circondano, alla quale si aggiunge quest’anno uno straordinario affaccio sul mare grazie al Belvedere dello Sparviero di Punta Ala".

Paolo Fresu nel 1984 si è diplomato in tromba al Conservatorio di Cagliari con il maestro Enzo Morandini. Nel 2016 e 2017 è stato ambasciatore dell’Unesco Giovani per l’Italia e dal dicembre 2016 è commendatore della Repubblica italiana.

Giovanni Sollima ha frequentato il Conservatorio "Bellini" di Palermo e si è diplomato in violoncello con Giovanni Perriera e in composizione con il padre Eliodoro Sollima. Nella sua carriera ha collaborato con Claudio Abbado, Giuseppe Sinopoli, Riccardo Muti, Patti Smith, Stefano Bollani e Antonio Albanese.