Festival dell’Argentario, si parte: "Ricordo di splendide vacanze"

"Mi fa piacere tornare, dopo tanti anni, in quell’Argentario di cui ricordo splendide vacanze. In una stagione di effervescente politica interna e internazionale, sarà utile confrontarsi sui temi più caldi". Con queste parole Bruno Vespa commenta la sua presenza alla giornata d’esordio al “Festival dell’Argentario“, che animerà il promontorio da oggi fino a domenica. Tanti i nomi che in quattro giorni si alterneranno sul palco: da Bruno Vespa e Maria Latella (oggi), a Serena Autieri e Adriano Galliani (sabato), sempre intervistati da Gigi Marzullo. Domani è in programma il concerto di Fausto Leali, mentre domenica talk conclusivo con le conduttrici televisive Caterina Balivo ed Eleonora Daniele, sul palco con lo scrittore Marcello Simoni.

Una rassegna, che si annuncia interessantissima, di incontri e dibattiti sui temi del nostro tempo con spazio anche alla grande musica. Nato come ideale prosecuzione dell’omonimo storico evento, la cui prima edizione si svolse nel 1961, la manifestazione, promossa dal Comune di Monte Argentario, proporrà oggi dalle 21.30 alle 23, nella centralissima, e suggestiva, Piazza dei Rioni, affacciata com’è sul mare, un "salotto culturale" sicuramente da non perdere. Una location d’eccezione che, con i grandi protagonisti dell’informazione, della cultura e della musica accolti dal giornalista Gigi Marzullo, si trasformerà in una sorta di "salotto cittadino all’aria aperta", una vera e propria occasione di dibattito e condivisione in luogo ideale di ritrovo e confronto.

A inaugurare gli incontri pubblici sarà, come detto, Bruno Vespa che salirà sul palco insieme alla giornalista e scrittrice Maria Latella. "È la mia prima volta al festival – ricorda Maria Latella – e non potrebbe esserci esordio più stimolante. Con Bruno Vespa e Gigi Marzullo approfondiremo i temi di attualità". Parlerete di politica interna? "Si ma non solo – prosegue Maria Latella – spazieremo dalla politica interna a quella internazionale, più esattamente a quella americana, dal momento che saremo a poche ore dal primo dibattito tra il presidente uscente degli Stati Uniti, Biden, e il suo sfidante Trump".

Soddisfatto per questa grande kermesse, il sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli. "Dopo tanti anni di attesa – dice Cerulli – finalmente torna nel nostro amato territorio un appuntamento che celebra la cultura, la musica e lo spettacolo. Come sindaco sono profondamente onorato di poter ospitare così tanti prestigiosi ospiti e poter contribuire a riportare l’Argentario al centro della scena culturale e artistica".