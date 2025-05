Festival della Finanza. Capire che l’ambiente è il vero capitale

Nel 2019, anno della prima edizione, chiamarlo ’Festival della Finanza’ fu una scelta molto coraggiosa. E ancor più che per la scelta del nome, in realtà, una bella dose di coraggio servì proprio per organizzarlo, un evento del genere. Chi poteva essere attirato in teatro a sentir parlare di finanza? E poi, quale legame poteva esserci fra questo argomento con – appunto – un festival?

Angelo Russo, manager di Iw Private Investments, decise allora di fare una cosa. Preoccuparsi poco o nulla del possibile scetticismo e andare avanti con la sua idea, spingendo un progetto tanto visionario quanto ancorato a temi di stretta, strettissima attualità. Il ’qui e ora’ di cui tutti continuavano a parlare senza però concretizzare nulla.

Nel 2019 il ’Festival della Finanza’ quindi si fece eccome, e in un teatro Moderno sold out si capì bene una cosa: di finanza si parlava, certo, ma il patrimonio che interessava era quello ambientale, gli investimenti su cui si puntava erano gli esempi virtuosi che esistono sul serio e i dividendi da incassare erano un’assicurazione sul futuro. Nostro sì, ma soprattutto quello dei nostri figli e dei nostri nipoti.

Dire semplicemente che quell’evento emozionò la platea è forse riduttivo. Tanto che, partito appunto da Grosseto, questo festival ha successivamente toccato molte delle principali città italiane, fra le quali Firenze, Roma, Perugia e Napoli. E ora a Grosseto ritorna, sempre al Moderno. Lunedì alle 20.30 (partecipazione gratuita e aperta a tutti) e martedì (riservato agli studenti della scuole superiori).

La serata di lunedì si aprirà con il concerto del gruppo ’Day Free’ e poi proseguirà con la proiezione di un video documentario ad alto impatto emozionale sulla sostenibilità ambientale realizzato da Fabio Cappa, economista di livello internazionale, Senior Institutional Client Manager di Raiffeisen Capital Management. L’obiettivo, adesso come allora, è quello di portare "la grande finanza internazionale in mezzo alla gente – dice Angelo Russo – e di sensibilizzare le persone, ed in particolare i giovani, su temi di grande attualità, tra i quali la sostenibilità ambientale".

"I livelli di CO2 nell’atmosfera – dice Cappa – hanno raggiunto 411 particelle per milione. Il riscaldamento globale lo puoi combattere smettendo di finanziare chi nega il futuro alle nuove generazioni. La finanza sostenibile è una delle chances che abbiamo. Ognuno di noi recepisce parzialmente quello che sta accadendo al pianeta e quanto stiamo rischiando. Condividerò con i ragazzi e con tutta la cittadinanza quello che ho visto in tre oceani, sui ghiacciai e sulle barriere coralline".

Parole interessanti. Ma poi ci sarà il documentario a parlare. Come fece nel 2019. Quando lasciò tutti senza parole.