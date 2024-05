Feste di Sant’Erasmo. C’è anche Ivana Spagna

Ivana Spagna e Johnson Righeira per le feste di Sant’Erasmo a Porto Ercole. Definito il cartellone di eventi organizzato dalla Proloco con il patrocino e contributo del Comune per le celebrazioni dedicate al patrono portoercolese, sempre molto sentite da tutti gli abitanti. Le festività si apriranno giovedì 30 e venerdì 31 con il "Girotondo di Canzoni" in piazza Roma dalle 21, mentre il primo giugno sarà dedicato al Palio. Alle 17 partirà il corteo Regata Remiera dei Quattro Forti da piazza Albegna, mentre alle 18.15 partirà il Paliotto dei più giovani. A seguire, alle 19.15 sempre nello specchio acqueo del porto, la Regata Remiera dei più grandi. Alle 20 in piazza Roma estrazione della tombola, mentre alle 21.45 la serata spettacolo con Ivana Spagna e Johnson Righeira. Domenica 2 giugno dedicata a Sant’Erasmo: alle 11 la messa con il vescovo Giovanni Roncari nella chiesa di San Paolo della Croce e alle 20.30 la processione a mare con la reliquia del patrono. Alle 23.30 la chiusura con lo spettacolo pirotecnico della ditta Mazzone di Orbetello.