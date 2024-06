Festa di Sole" alla Cava di Roselle. La solidarietà che non conosce ostacoli

Parlare di Maria Sole suscita sempre una grande emozione. Ricordo, ma anche felicità perché Maria Sole continua a splendere nella speranza che regala a tanti bambini grazie ai suoi genitori, Isabella Sichi e Leonardo Marras. "Festa di Sole" torna ad accendere la Cava di Roselle nel nome della solidarietà il 29 e 30 giugno e l’1 luglio con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer a sostegno della neuro oncologia pediatrica e Milano25 Onlus. Sabato 29 giugno sarà "Bimbi in Cava!". Dalle 17.30 laboratori creativi, spettacoli e giochi con Cuoricina animazione, dalle 19.15 Storytime di Kids us, alle 20 cena offerta a tutti i bambini alle 21 Mago Pablo e a seguire Dj Ricky, l’ingresso sarà libero. Domenica 30 "Burraco in Cava" alle 20.45 e lunedì 1 luglio, giorno del compleanno di Maria Sole, alle 19 aperitivo con i prodotti della Maremma e dell’Amiata e alle 20.30 cena firmata da 19 grandi chef locali e da tutta la Toscana, sette stellati,coordinati da Matteo Donati, previsto un contributo di 75 euro a persona da versare sul conto corrente di Banca Tema intestato a "Associazione Festa di Sole" - Iban: IT29S0885114302000000227835. "Dal 2017 ad oggi – dicono Isabella e Leonardo Marras – sono stati raccolti 407.649mila euro con 753 diverse donazioni. Cifra importante che ci rende grati". "Da questa iniziativa – spiega Fabio Becherini, presidente dell’associazione Festa di Sole – arrivata tanto bene che viene allargato e restituito alle persone. È un’occasione di beneficenza ma anche di convivialità". "Sarebbe bello dice Isabella Sichi – ci fossero persone disposte a mettere in palio dei premi per il torneo di buttaco".

Maria Vittoria Gaviano