"Festa di Primavera". Grosseto, una piazza di fiori ‘solidali’

Grosseto, 14 aprile 2024 – Sotto gli occhi della statua di Canapone è sbocciato un giardino di fiori. Cinquemila piante hanno colorato piazza Dante in occasione della "Festa di Primavera", l’evento organizzato dal Comitato per la Vita, che ha trasformato la piazza cittadina in un giardino da favola. Perché insieme alle piante era stata allestita una carrozza in stile fiabesco, che ha attirato l’attenzione di chiunque sia passato in centro.

Oltre all’immaginazione, anche la favola vera, quella che ha sempre il lieto fine da quarantun anni, ovvero il grande impegno del Comitato per la Vita. Difficile spiegare cosa davvero rappresenti il Comitato per la città, ma forse una parola può sintetizzarlo: felicità. Quella felicità che traspare dal sorriso dei volontari, pronti ad accogliere i grossetani che si sono dimostrati solidali per raggiungereun grande obiettivo. Si tratta dell’acquisto di un ecografo di elevato livello qualitativo destinato alla Uoc di Radiologia interventistica oncologica e muscolo-scheletrica dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Lo strumento consentirà di eseguire procedure complesse ecoguidate di alta specializzazione. Reduci dalla giornata di sabato, che aveva già visto acquistare la metà delle piante a disposizione, la mattinata di ieri è iniziata con l’arrivo in piazza dei grossetani, con la "Passeggiata in Rosa" organizzata da Francesca Nicoletti della palestra "Pink Lady",giunta alla dodicesima edizione.

Al termine della passeggiata il ritrovo in piazza e l’arrivo della Banda Città di Grosseto con un repertorio apprezzato da tutti i presenti. Al termine della "Passeggiata in Rosa" i 120 partecipanti hanno lasciato volare in cielo dei palloncini biodegradabili. "L’idea – ricorda Francesca Nicoletti – nasce per una persona che non c’è più. Ma oggi vogliamo pensarla con un ricordo bello. Vogliamo sostenere chi sta lottando e mandare un abbraccio a chi non c’è più. Oggi abbiamo raccolto 1500 euro, siamo siddisfatti". Presente anche l’Isis Leopoldo II di Lorena, dato che una parte delle piante in vendita per solidarietà provenivano dall’istituto insieme a quelle dei vivai Barbini e Mazzetti. Presente anche il camper della salute, per la prevenzione di forme oncologiche di tipo gastroenterico. Insieme a tutti i volontari anche il presidente del Comitato per la vita, Oreste Menchetti. "Abbiamo incrementato questa forma di prevenzione – ha detto – perché non molta diffusa. Siamo alla ventesima edizione della Festa di Primavera e siamo orgogliosi di queste giornate. Contiamo di consegnare l’ecografo a fine maggio e abbiamo già due nuovi obiettivi da raggiungere". Insomma è proprio di un Comitato "insieme" per la vita.