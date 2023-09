Festa dell’Unità. Appuntamenti finali

Oggi è l’ultima e intensa giornata della Festa dell’Unità che da venerdì a oggi ha interessato i comuni dell’Amiata grossetana. Ogg, alle 10.30,i si parte alla mattina con l’onorevole Marco Simiani a Roccalbegna per parlare di ambiente nella Saletta Porta di Maremma, per poi proseguire, alla Sala del Popolo a Santa Fiora, alle 18, con Matteo Biffoni, sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana. La conclusione della giornata e della festa sarà a Seggiano, al centro "La Crocina" con il senatore Silvio Franceschelli per parlare di caccia e cura del territorio. "L’ultima volta di una festa del genere, sull’Amiata governavamo in tutti i comuni, oggi invece la situazione è completamente diifferente e questo incide anche sulle scelte politiche a livello comprensoriale – commenta Federico Badini, Coordinatore di Zona del Pd –. In vista delle amministrative del 2024 vogliamo rivendicare quanto hanno fatto le amministrazioni di centrosinistra".