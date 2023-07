Festa delle Cantine a Pitigliano: niente edizione 2020

Anche quest’anno la Festa delle Cantine non si svolgerà. A darne notizia sono, con un comunicato unitario, gli organizzatori, la Proloco e il Comune. "Dobbiamo tutti prendere atto che le condizioni per organizzare la Festa delle Cantine non ci sono ancora. Con le nuove regole è possibile organizzare la singola cantina solo se si è un’associazione regolarmente costituita. Purtroppo delle associazioni interessate ad organizzare la festa, solo 4 sono disponibili per il primo weekend di settembre. Pur consapevoli che le cose cambieranno e che la festa va comunque rivista, siamo però convinti che non può essere snaturata o ridotta all’osso. Va considerato inoltre che i tempi sono troppo stretti per mettere a punto tutta la documentazione necessaria e un sistema operativo che garantisca tutti. Per questo abbiamo preso tutti insieme la decisione di rimandare al 2024 l’organizzazione della stessa, impegnandoci, fin dalla fine di questa estate, ad intraprendere un percorso organizzativo".

Giancarlo Carletti