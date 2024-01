Festa della Toscana. Il Comune coinvolge le scuole grossetane

Il Comune di Grosseto, nell’ambito della Festa della Toscana, promuove un’iniziativa finalizzata a celebrare la ricorrenza. Il tema, in linea con quanto indicato dalla Regione, sarà "Don Milani, la Toscana dei valori". È dunque richiesta la consegna, entro il prossimo 11 marzo, di un testo scritto in formato elettronico. L’iniziativa è rivolta alle classi di tutti gli istituti secondari di primo grado presenti nel territorio comunale di Grosseto. Sarà ammesso un testo per classe: dovrà essere frutto del lavoro collettivo degli studenti. Le opere verranno giudicate da una commissione composta dall’ufficio stampa del Comune di Grosseto, dal poeta e docente David La Mantia, da esponenti dell’ufficio comunicazione della Diocesi e da referenti degli assessorati al Sociale, alla Cultura e alla Scuola del Comune di Grosseto. La commissione sceglierà tre elaborati, tutti vincitori. I testi saranno inviati in formato integrale ai quotidiani locali con preghiera di pubblicazione (a stralci o completa). Per ognuno dei tre elaborati finalisti saranno premiati tre rappresentanti di classe, il docente di italiano e il dirigente d’istituto.