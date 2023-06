Festa della Repubblica Cerimonia in piazza

GROSSETO

Appuntamento domani alle 9.30 in piazza Rosselli dove si svolgerà la cerimonia celebrativa del 77° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della provincia. Alle 9.30 avrà luogo la cerimonia dell’Alzabandiera, con schieramento del reparto interforze, nel corso della quale sarà data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Successivamente, in Prefettura, si terrà la consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana – conferite dal Capo dello Stato a coloro che si sono distinti per aver acquisito benemerenze nella propria vita lavorativa, in attività svolte a fini sociali e umanitari o per i lodevoli servizi svolti nelle carriere civili e militari. Undici saranno gli insigniti in provincia di Grosseto: il colonnello Giuseppe Adinolfi, dell’Arma dei Carabinieri – Comandante Provinciale di Grosseto, la professoressa Gabriella Papponi Morelli, dirigente scolastico a riposo e presidente della Fondazione Polo Universitario Grossetano; Domenico Ponziani, dirigente della Polizia e già questore di Grosseto, Claudio Fantoni, cavaliere e responsabile operativo e commerciale della Battistolli Spa di Grosseto; Lucia Giustarini, funzionario del Ministero dei beni Culturali all’Archivio di Stato di Grosseto, a riposo; Pietro Grandini, imprenditore, il maresciallo Capo, Manuele Langone, sottufficiale della Guardia di finanza, la dottoressa Cesira Nencioni, direttore Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell’ospedale "Misericordia" di Grosseto; Stefano Pacini comandante della Polizia Provinciale di Grosseto; l’ingegner Sandro Poli, dirigente nazionale dell’ente Idrocarburi a riposo e infine il professor Angelo Soldatini, insegnante a riposo e rettore Società Terzieri Massetani di Massa Marittima. La cerimonia vedrà anche la consegna di due Medaglie d’Onore, che il Presidente della Repubblica concede ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti; ovvero a Carlo Cavanna, alla memoria del padre, signor Bruno Cavanna, Internato Militare Italiano, alla dottoressa Francesca Ferri, alla memoria del nonno, Ferruccio Ferri, Internato Militare Italiano. In tale occasione il Prefetto si congratulerà con Sorella Franca Caporali Vaglio, recentemente destinataria del prestigioso riconoscimento della "Medaglia Florence Nightingale".