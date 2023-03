Festa della donna Un 8 marzo per tutti i gusti per tenere alta l’attenzione

La Maremma festeggia la donna nella giornata ad essa dedicata. Tante le manifestazioni in provincia: i centri trasfusionali della Asl Tse promuovono iniziative dedicate alle proprie donatrici. I centri dell’area grossetana coloreranno le proprie sale donazioni con addobbi in rosa e in giallo e a tutte le donatrici sarà offerta la mimosa messa disposizione dalle associazioni di volontariato. All’Argentario Artemare Cub nei suoi salotti vista mare nel Corso antico di Porto Santo Stefano festeggia importanti donne del passato del presente e del futuro della Costa d’Argento con musica e vin d’honneur. Piera Casalini della Cri Costa d’Argento e Claudia Aldi, giornalista Rai, verranno "vestite" con la giacca da yachtswoman di Artemare Club e per Olimpia, Vittoria e Melissa bellissime bimbe recentemente nate e futuro dell’Argentario riceveranno i bavaglini artisticamente ricamati con il loro nome da Francesca Baglioni. A Manciano invece, oggi alle 16 al Circolo Arci ci sarà un pomeriggio di socialità e riflessione organizzato in collaborazione con Spi-Cgil Colline del Fiora con gli interventi della "Casa di Hilde" di Piancastagnaio, il centro antiviolenza "Olimpia de Gouges" e la proiezione del documentario "Le donne nella storia d’Italia". La Commissione Pari Opportunità del Comune di Gavorrano celebra la "Giornata Internazionale della Donna" con una mostra-evento legata alla valorizzazione del femminile nei suoi molteplici e variegati aspetti. L’esposizione, incentrata sul tema "La donna portatrice di valori: amore, solidarietà, libertà, pace, coraggio, vuole proporre una profonda riflessione sulla condizione femminile attraverso lo sguardo degli artisti, dei creativi, dei poeti e dei musicisti del nostro territorio. L’inaugurazione sarà oggi alle 16.30 ai Bagnetti.

"Questa ricorrenza – ricorda Catiuscia Biliotti segretario provinciale della Cisl – non deve essere un’occasione per fare festa e incontrarsi tra donne, ma per ricordare che la donna deve rivendicare ancora molti diritti: sono tante le conquiste fatte, ma ancora, purtroppo, la strada da percorrere per la parità e l’autonomia è lunga". Festa anche a Castiglione: in piazza Orto del Lilli in occasione della festa della donna, andrà in scena il terzo appuntamento con il "Percorso del gusto". L’evento è legato al progetto dedicato all’ittiturismo "Un mare di opportunità". "Concludiamo questa apprezzata esperienza attraverso la conoscenza dei sapori del nostro territorio – ha detto il sindaco Elena Nappi – e siamo soddisfatti per aver offerto un palcoscenico importante. E’ anche un’occasione per castiglionesi e turisti di scoprire tipicità e sapori delle prelibatezze culinarie. Abbiamo iniziato lo scorso ottobre e fino a maggio daremo vita alla promozione gastronomica del nostro paese attraverso una serie di eventi come convegni, seminari, conferenze, workshop, show-cooking, degustazioni di pescato locale".