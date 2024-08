Festa del Cinema di Mare. Veronesi pensa a una serie su Fogar

Sono passati cinquant’anni, dal ritorno di Ambrogio Fogar a Castiglione della Pescaia, dopo quel pazzesco viaggio intorno al mondo, controvento, con un guscio di noce chiamato Surprise, la barca con cui aveva fatto una traversata in solitaria di 400 giorni. Esattamente, era il 7 dicembre 1974. Fogar tornava nel porto di Castiglione della Pescaia, da cui era partito il primo novembre 1973. Era riuscito a fare la circumnavigazione della Terra da solo, e in direzione opposta ai venti e alle correnti.

Sono passati cinquant’anni, e la Festa del cinema di mare a Castiglione della Pescaia lo celebra, con una mostra di fotografie che vengono direttamente dall’archivio di famiglia, inaugurata venerdì scorso al circolo velico. C’è la foto di Ambrogio Fogar in Brasile, con il Corcovado di Rio de Janeiro sullo sfondo; c’è una copia del suo libro "400 giorni intorno al mondo", che fu un grande successo editoriale. C’è la foto del Surprise, la barca con cui Fogar compì la sua impresa. Aveva 33 anni, era poco più che un ragazzo. C’è la foto della sua stretta di mano con Mauro Mancini, giornalista e velista, con cui visse insieme, successivamente, un tragico naufragio, con oltre settanta giorni passati su una zattera alla deriva nell’oceano. Mancini non sopravvisse a quelle privazioni, e morì dopo che i naufraghi furono tratti in salvo.

Ci sono tante storie, dentro le foto esposte al circolo velico – diverse da quelle della mostra "50 anni di mare e di vento" visibili nella biblioteca Italo Calvino. Tante storie raccolte anche nel libro "Ti aspetto in piedi", che Francesca Fogar – la figlia del navigatore – ha presentato ieri, sempre al circolo velico. Un libro nel quale Francesca ripercorre la vita del padre, nei suoi lati pubblici e anche in quelli più intimi.

"Un libro meraviglioso, dal quale vorrei trarre una serie televisiva", dice il direttore artistico della Festa del cinema di mare, Giovanni Veronesi, autore di "Manuale d’amore" e recentemente di "Romeo è Giulietta". E non sta scherzando. Intanto, uno spettacolo dedicato a Fogar, a cura di Anima scenica, è andato in scena il 13 agosto a Castiglione. E per il 7 dicembre, giorno esatto dell’anniversario dell’arrivo di Fogar, e giorno del suo onomastico, sant’Ambrogio, è previsto un vasto programma di celebrazioni, che culmineranno con lo spettacolo teatral "Ambrogio Fogar, mio padre" con la figlia Francesca. La Festa del cinema di mare, intanto, è in pieno svolgimento: oggi ospite d’onore è l’attrice e regista Pilar Fogliati, regista di "Romantiche" e protagonista di "Romeo è Giulietta", Pilar, con il suo grande talento comico, è una delle rivelazioni della stagione cinematografica appena conclusa.

Giovanni Bogani