Festa alla sala Eden "L’utilità del giornale Leggere e informarsi per il senso civico"

Si è conclusa ieri alla Sala Eden, con la consegna dei premi alle 18 scuole medie partecipanti la ventunesima edizione del Campionato di giornalismo organizzato da La Nazione.

"Ringrazio La Nazione – dice l’assessore comunale Luca Agresti – per l’impegno che mette ogni anno nel portare avanti questa iniziativa. Questo è un modo per tenere viva l’importanza del ruolo del giornalista ed è anche un’opportunità per i più giovani per capire l’utilità del giornale cartaceo, che approfondisce in maniera seria ogni tipo di notizia". "Sosteniamo l’iniziativa dallo scorso anno – dice la direttrice di Cna, Anna Rita Bramerini –. È importante che i giornali entrino nelle scuole in modo che i più giovani sviluppino un senso civico e imparino a capire l’importanza dell’informazione".

"Leggere e informarsi – dice Mauro Ciani, segretario generale di Confartigianato – è un esercizio importante per tenere la mente fresca ed allenata.È importante che già da questa età si sappia distinguere una vera informazione da una fake news". "Il mondo va avanti e le generazioni cambiano – dice Giovanni Tombari, presidente di Fondazione Grosseto Cultura –. Questa opportunità serve anche a vedere come i più giovani si approcciano a certe tematiche e come le analizzano".

Steven Santamaria