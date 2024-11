Festa al Maremà. Monster High con il Super Tour

È arrivato alla tappa finale il "Super! Tour 2024" in collaborazione con Monster High, la serie tv dedicata alle bambole create dalla casa di giocattoli Mattel, che oggi e domani arriverà nl centro commerciale Maremà.

In particolare, oggi alle 17 sarà presente la creator di Stardust Iris di Domenico. Con i suoi quasi 800.00 follower e la sua immensa dose di simpatia, Iris ha conquistato il pubblico social diventando una delle creator di riferimento per i giovani.

"Il Super!Tour di Monster High è stata un’altra fantastica avventura in giro per l’Italia – dice Iris Di Domenico –. Incontrare ragazzi e ragazze, parlare, giocare e divertirsi con loro è stata una grande opportunità. Ringrazio per questo Super!, che considero un po’ anche la mia casa, e Mattel per avermi voluta in questo viaggio. Vi aspetto a Grosseto per la grande tappa finale!".

Per l’ultima volta, infatti, quest’anno tutti i partecipanti potranno giocare con Monster High e Super! e vincere tanti premi. Tutte le attività sono gratuite. Il Super! Tour con Monster High è un’occasione unica per sentirsi alla Monster High e per farsi truccare da animatori dedicati ispirandosi ai look terrificanti delle protagoniste della serie tv in onda su Super!, il brand per ragazzi di Paramount in onda sul canale 47 del digitale terrestre tivusat e sul 625 di Sky.

"Monster High – dicono gli organizzatori – è stata una delle linee più amate di sempre nelle dolls e, nel 2022 grazie alla forte partnership con Nickelodeon con un nuovo live action, la serie animata di 52 episodi e le nuove doll protagoniste, il successo di questa linea si è rinnovato alla grande. I nuovi contenuti e le nuove bambole hanno dato nuova linfa al brand che è ora più impattante e meglio connesso alle sue tematiche: inclusione, diversità e comunione di intenti. Monster High aiuta a vedersi in maniera più autentica e insegna come rendere il mondo un posto migliore e più accogliente".

Super! Tour è organizzato da EA Comunicazione eventi, la socetà fondata nel 2002, con sede a Riccione, specializzata nella progettazione di eventi sul tutto il territorio Italiano.