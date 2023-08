Festa a Grosseto: La Principina, Cena, Musica da Ripostiglio e Fuochi

Le sorelle Bianchi ritornano alla tradizione. Oggi infatti al Centro Congressi Fattoria La Principina, torna una delle feste rituali che la famiglia, da decenni ormai, propone ai suoi ospiti, anche dell’hotel Approdo dove la consuetudine è iniziata, al Centro Congressi di Principina Terra. Festa della tradizione nella semplicità, nella familiarità ma anche come omaggio a quanti scelgono la nostra terra per passare le loro vacanze. Quindi, dopo la cena del Ferragosto con le nostre eccellenze enogastronomiche, la serata si concluderà con i fuochi d’artificio intorno al pozzo.

Nel programma scelto da Daniela, Alessandra e Paola e da mamma Lucia, che segue e incoraggia il tutto, c’è il gruppo di animazione "Anima Vera" e poi i quattro musicisti maremmani della band "Musica da Ripostiglio" (luca Pirozzi, Luca Giacomelli, Emanuele Pellegrini, Raffaele Toninelli), ormai conosciuti a livello nazionale e che aprono pure i grandi concerti delle stelle dello spettacolo. Sarà uno spettacolo aperto a tutti, non solo quindi per gli ospiti dell’albergo. E poi la cantante Andrea Mirò che, insieme ai musicisti maremmani, partecipa agli spettacoli che il quartetto propone anche all’estero per ricordare Giorgio Gaber. Ultimo in ordine di tempo a Lugano, dove Pirozzi e i suoi hanno ottenuto un grande successo. E la band "Musica da Ripostiglio" a settembre volerà negli Stati Uniti per concludere a Salt Lake City la tournèe estiva.