Ferrara intervista Giorgio La Malfa a Orbetello: "Keynes l'eretico"

Prosegue la rassegna letteraria e culturale "Sotto i Platani de La Parrina", coordinata dalla dottoressa Franca Spinola, con la collaborazione della Libreria Bastogi di Orbetello. Il protagonista di oggi è Giorgio La Malfa, che presenta il suo libro "Keynes l’eretico. Vita ed opere del grande economista che ha cambiato l’occidente". Inizio dell’incontro alle 18, nello spazio libri del borgo rurale. "Mi schiero con gli eretici" dichiarava John Maynard Keynes nel 1934 in un discorso per la Bbc, alludendo a quella scuola di pensiero che rifiutava i dogmi del laissez-faire del libero mercato. Nei saggi raccolti in questo libro Giorgio La Malfa, che viene spesso sulla Costa d’Argento, a Capalbio e alla Parrina, scandaglia i vari aspetti del percorso speculativo, intellettuale e umano di Keynes, mostrando con esemplare chiarezza gli snodi essenziali del suo pensiero e le loro implicazioni. Dialoga con l’autore il noto giornalista Giuliano Ferrara, che trascorre gran parte dell’anno nella sua amata Maremma. Un pomeriggio molto atteso ed interessante. E si prosegue con un altro appuntamento, venerdì arriveranno alla Parrina Franco Marcoaldi e Tommaso Montanari con i loro libri "In breve" e "Se Amore guarda". Franco Marcoaldi compone qui un sorprendente lessico, fatto di voci fulminanti che disegnano un breviario letterario, un manuale di sopravvivenza al conformismo del pensiero. E Tommaso Montanari nelle pagine del suo ultimo saggio ricorda che "il patrimonio culturale è la nostra religione civile, la nostra scuola di liberazione: non riguarda soltanto il paesaggio e le opere d’arte , ma riguarda soprattutto noi e quell’amore che tutto congiunge". Michele Casalini