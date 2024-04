Momenti di paura al supermercato. Ferisce tre persone con un bastone

Grosseto, 28 aprile 2024 – Questa volta ferisce tre persone. Il protagonista è sempre lui: un uomo di origine nigeriana che già nei giorni scorsi si era reso responsabile di gravi episodi. L’ultimo fatto risale a ieri: il nigeriano ha infatti seminato il panico di fronte al supermercato Lidl, che si trova davanti alla stazione ferroviaria. Questa volta, armato di un bastone da tenda, ha iniziato a inveire contro i passanti e ha cercato di entrare nel locale, minacciando ancora una volta una delle commesse.

Una situazione "pesante" che è stata bloccata dai carabinieri che sono immediatamente arrivati nel piazzale del supermercato. Pare che l’uomo abbia anche colpito tre persone – un cliente del supermercato e due commessi – prima di essere bloccato dalle forze dell’ordine e condotto in caserma, dove potrebbe essere confermato l’arresto. I malcapitati sono inoltre stati accompagnati al Pronto soccorso. Sono almeno tre gli episodi avvenuti negli ultimi giorni: oltre a quello di ieri, venerdì l’uomo ha seminato il panico al centro commerciale Maremà, precisamente in un negozio di telefonia. Ha scaraventato a terra tutti gli oggetti che erano sul bancone. Qualche giorno prima aveva avuto la stessa reazione in un bar del centro commerciale e anche in un altro negozio. Oltre ad aver lanciato uova e altri oggetti da una finestra in via Roma. L’uomo era stato comunque denunciato.

L’esasperazione accusata dai residenti trova anche l’appoggio del sindaco Vivarelli Colonna. "Il giovane nigeriano, fermato ieri e con precedenti poco piacevoli messi in piedi anche nei giorni scorsi, questa mattina (ieri, ndr) ha di nuovo creato il caos in un altro supermercato – scrive Antonfrancesco Vivarelli Colonna sul suo profilo Facebook – tra l’altro ferendo delle persone. Ai cittadini va il mio pieno sostegno. Alla giustizia, sempre intervenuta con le forze dell’ordine, ma che ha sempre dovuto rilasciare l’uomo, va la mia richiesta affinché vengano adottati provvedimenti esemplari. Alla politica parlamentare, invece, chiedo leggi migliori: non è possibile che soggetti simili e in tali condizioni debbano essere sempre rilasciati. La misura è colma, la gente è stanca. E ha ragione".