Diciassettenne dà in escandescenze e con un coltello ferisce operatore del 118

Argentario (Grosseto), 30 maggio 2022 - Nella serata di sabato un ragazzo, affetto da disturbi psichici, ha leggermente ferito al braccio un operatore del 118, che con il resto dell’equipaggio, era giunto in suo soccorso. Poco dopo le 21, una donna di Porto Ercole ha avvertito il 118 per lo stato in cui si trovava suo figlio diciassettenne. Nel pomeriggio i due avevano litigato e la donna ha avvertito il 118 prima che la situazione degenerasse. Il ragazzo aveva danneggiato alcuni arredi e c’erano vetri sul pavimento.

Per questo gli operatori hanno cercato di calmarlo, ma il giovane voleva andare via. A quel punto un operatore si è frapposto tra lui e la porta. Ne è nato un alterco e a un certo punto il ragazzo ha tirato fuori un coltello con cui ha ferito leggermente l’operatore. "Ma è solo un graffio – ha detto l’operatore sanitario – come se mi fossi graffiato con un rovo, non sporgerò denuncia contro questo ragazzo, che ha solo bisogno di essere aiutato e curato".

Al momento che il ragazzo ha tirato fuori il coltello, l’infermiera dell’equipaggio del 118 ha avvertito i carabinieri, che hanno portato il ragazzo in caserma. Qui il ragazzo ha dato il coltello ai militari e poi è stato portato da quella stessa ambulanza all’ospedale di Grosseto. "Alla fine – ha detto l’operatore – con il ragazzo ci siamo abbracciati".