"Ferdinando Adornato a Capalbio Libri: Dialoghi sul Destino dell'Occidente"

"Capalbio Libri" è nel vivo della sua diciassettesima edizione. Stasera alla Terrazza in piazza dei Pini aprirà Ferdinando Adornato con "La libertà che cambia. Dialoghi sul destino dell’Occidente". Con Eugenia Maria Roccella, Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. Conduce Francesca Nocerino. Letture Stefano Goracci. Un volume agile, interessante, utile, per la capacità dei due autori di rendere al meglio e per tutti questioni per niente semplici, anche concetti teologici e filosofici compresi, come a partire dall’identità dell’Europa, con lo scontro geopolitico in atto e l’invasione dell’Ucraina. Alle 22 la serata chiude con Luca Berretta, "Hilla von Rebay. La donna dell’arte". Intervista di Diana de Marsanich. Letture Marta Mondelli. "Il romanzo di Luca Berretta è costruito su un entusiasmante flusso narrativo scaturente da una solidissima base filologica ma attraversato da una potente tempesta emotiva – dice Claudio Strinati – Coinvolgente e convincente, questo libro è destinato a diventare, ad oltre cinquanta anni dalla morte dell’artista, un vero e proprio emblema di una condizione esistenziale che ha ancora oggi molto da raccontarci." Claudio Strinati. Molti dei suoi lavori sono stati pubblicati su riviste specializzate, ha partecipato a mostre d’architettura e convegni.