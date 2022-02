Grosseto, 12 febbraio 2022 - I familiari avevano chiamato le forze dell'ordine perché di lei non c'era più traccia. Alla fine la tragica realtà: la donna, a causa di un incidente, era finita con l'auto in un canale. Ma nessuno dalla strada l'aveva vista. Poi la scoperta e i tentativi di soccorso, inutili. E' morta così Felicita Ciufo, 49 anni di Grosseto. Una giornata come tante per la donna.

Che presumibilmente nella prima parte della giornata di venerdì ha percorso la strada delle Collacchie, tra Grosseto e Marina di Grosseto. A un certo punto l'auto avrebbe sbandato, sfondando le protezioni e finendo nel canale che corre parallelo alla strada stessa. Un impatto devastante. Nessuno vede l'incidente. E per ore della donna non c'è più traccia.

La famiglia la cerca e dopo ore di ansia chiama i carabinieri. Solo a sera, quando è già buio, dopo le 19, è stata vista l'auto, una Ford Kia scura. Dentro c'era la donna senza vita. Immediato l'allarme al 118 e ai vigli del fuoco. Sul luogo dell'incidente anche la polizia municipale per i rilievi. I vigili del fuoco di Grosseto hanno raggiunto la donna con i medici ma ormai non c'era più niente da fare.

La strada è rimasta parzialmente chiusa per permettere i rilievi e capire che cosa sia successo. Se la donna abbia avuto una distrazione o se la causa dell'incidente sia stata un malore. Tanti i messaggi di cordoglio sui social network. La donna lascia un figlio.