"Favolosa, la città dei bambini" Un evento magico per le famiglie

Quest’oggi, Grosseto sarà teatro di "Favolosa, la città dei bambini", un evento magico dedicato alle famiglie che riscopriranno il centro storico di Grosseto. Si parte dalle 18.30 fino a notte inoltrata, quando inizieranno gli spettacoli di artisti di strada, teatro e musica, fiabe e laboratori per bambini. Il cuore della città tornerà ad aprirsi alle famiglie, offrendo show distinti in tre aree tematiche: "Alice nel paese delle meraviglie", "Pinocchio" e "Le mille e una storia". Ma andiamo con ordine: dalle 19 alle 20.30 e dalle 22 alle 23.30 inizierà lo spettacolo itinerante "Pinocchio e Mangiafuoco". Nelle stesse ore prenderà il via lo spettacolo musicale itinerante di Zoert One band. La "Bottega di Geppetto" sarà il laboratorio dei più piccoli, mentre "Il paese dei balocchi" offrirà la possibilità di cimentarsi in un luna park a dimensioni ridotte. "Alice nel paese delle meraviglie" sarà presente con una parata nelle vie del centro storico e sempre nello stesso tema, ecco il "Laboratorio del cappellaio matto" e "Lo stregatto". "Raperonzolo" e i suoi capelli saranno presenti in un angolo particolarmente esclusivo delle vie centrali, così come esclusiva sarà la carrozza di "Cenerentola".

"La strega di Hansel e Gretel" sarà invece impegnata nella ricerca delle dita più paffutelle. Da non perdere lo spettacolo di fiabe e pupazzi di "Cappuccetto rosshow". Alle 20 ed alle 21.40 "Storie appese a un filo", spettacolo di marionette artigianali. Alle 20.40 in programma anche "Va dove ti porta il piede". E alle 23 un doppio spettacolo: "Bollestrabelle" e "Karacongiolo". "Un appuntamento unico nel suo genere – spiega il Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Si tratta di un esperimento a cielo aperto, teso a riscoprire il nostro centro storico, oggetto di un preciso e puntuale percorso di valorizzazione. E questa volta all’insegna delle famiglie dei bambini. "Questo è il primo grande evento della nostra gestione – dice Agata Renzo, presidente del Ccn –. La nostra idea di base è quella di trasformare l’intera area in una vera e propria fiaba. Abbiamo collaborato tutti insieme per rendere possibile questo obiettivo comune e ne sono felice. Ho sempre creduto nelle potenzialità di questo nuovo Ccn e con impegno e dedizione siamo riusciti a portare un evento come questo, a sostegno del nostro centro storico e delle sue attività".

