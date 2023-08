Farmaceutica a Grosseto: arriva Barbara Meini

Sarà la dottoressa Barbara Meini, il nuovo Direttore dell’Unità operativa complessa farmaceutica territoriale per l’ambito grossetano a sostituire a decorrere da data odierna, secondo delibera del Direttore Generale Antonio D’Urso, il dottor Fabio Lena, in pensione da oggi, a capo del dipartimento del farmaco dell’Asl Toscana sud est. Il Dipartimento Farmaceutico di concerto con la direzione aziendale si fa garante per la diffusione e l’applicazione degli indirizzi operativi sull’implementazione dell’appropriatezza farmaceutica. Gestisce il farmaco e tutti i materiali sanitari indispensabili all’espletamento delle attività cliniche. Il Dipartimento del Farmaco è articolato in due aree, ovvero la farmaceutica ospedaliera e quella territoriale. La direzione aziendale augura a Meini buon lavoro e "ringrazia il dottor Lena per il lavoro svolto in questi anni e per aver garantito, anche gestendo la delicata fase dell’emergenza sanitaria, un operato all’insegna dell’integrazione, della collaborazione ma anche promuovendo sempre i punti cardine delle politiche del farmaco quali appropriatezza e innovazione". Barbara Meini si è laureata in Farmacia all’Università degli Studi di Pisa e successivamente ha conseguito la specializzazione in farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici territoriali. La dottoressa Meini è molto conosciuta non solo nell’Asl Sud Est: ha infatti al suo attivo un ricco percorso di formazione, contraddistinto da master, corsi di alta specializzazione e di perfezionamento in ambito farmaceutico e manageriale. Insegna da dieci anni alla Scuola di specializzazione di farmacia ospedaliera di Pisa e fa parte della Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici territoriali (Sifo), dove ricopre l’incarico di presidente del collegio dei Probiviri e di coordinatore per l’editoria scientifica, inoltre è componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Intergruppo parlamentare su "Sanità Digitale e le terapie digitali".