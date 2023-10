Famiglie al museo c’è "Crea il tuo reperto"

Il museo Maps (Museo archeologico del Portus Scabris al Puntone di Scarlino) da appuntamento al prossimo weekend domenica alle 16 per la giornata delle "Famiglie al Museo Famu 2023", che accoglie tutte le famiglie proponendo l’attività ludica "Crea il tuo reperto". Un’occasione per diventare fruitori del patrimonio culturale condividendo un’esperienza con la propria famiglia. Iniziativa interessante che mette di fronte le famiglia alla cultura del territorio che in parte deve essere ancora scoperta. Dopo una breve visita ai reperti archeologici esposti nel museo Maps, i partecipanti riprodurranno un manufatto dell’antichità lasciandosi ispirare da quanto visto realizzando il proprio "reperto da toccare", un modo per ragionare sulle molteplici possibilità comunicative di un oggetto esposto. Per info e prenotazioni: musei@comune.scarlino.gr.it. #Famu2023 Musei di Maremma Musei di Scarlino, nel Comune di Scarlino.