Famiglia sfrattata, uomo tenta il suicidio: "Siamo disperati"

Una situazione drammatica quella di una donna che ieri mattina a Follonica ha fatto mobilitare le Forze dell’ordine. Una donna di 28 anni, con due bambini piccoli e incinta del terzo, rischiava lo sfratto. E il marito era sul balcone minacciando il suicidio. "Non lavoro – ha detto la donna –. Il mio compagno vende contratti di luce e gas a domicilio. È andato sempre tutto bene, ma durante il Covid non si poteva andare a casa della gente e lui non ha lavorato. Ora non ce la facciamo a pagare l’affitto". La famiglia deve pagare mesi arretrati di affitto (750 euro al mese) e ieri è arrivato l’ufficiale giudiziario dopo che era stata avviata la procedura di sfratto. E’ arrivato anche il sindaco di Follonica, Andrea Benini (nella foto), che ha interessato gli assistenti sociali per cercare di risolvere il problema. La situazione poi si è sbloccata: i bambini andranno a casa della nonna materna, mentre marito e moglie saranno ospitati in una struttura ricettiva di Massa Marittima.