Falsi green pass. Due anni all’ex direttrice

CASTEL DEL PIANOSi è chiusa con la condanna dell’ex direttrice del Pronto soccorso di Castel del Piano, la vicenda dei falsi green pass. Il giudice ha sentenziato due anni di reclusione, due mesi e 12 giorni di reclusione nei confronti del medico, e l’assoluzione nei confronti dei familiari. Oltre al risarcimento all’azienda sanitaria di 15mila euro. Quattro invece i rinvii a giudizio, mentre altri tre imputati hanno patteggiato la pena. La vicenda giudiziaria era iniziata nel 2022, quando a finire sotto inchiesta erano stati la direttrice del pronto soccorso insieme a quattro medici e tre infermieri. L’accusa nei loro confronti era stata di avere messo a verbale che alcuni pazienti, tra i quali alcuni familiari degli allora indagati, avevano eseguito il tampone, per ottenere il green pass. In realtà i tamponi non sarebbero mai stati eseguiti, e quindi quei ’pass’ sarebbero risultati fasulli. Da qui l’inchiesta e poi la sentenza nei giorni scorsi del giudice dell’udienza preliminare, Cecilia Balsamo. Il magistrato ha anche dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dei familiari che avevano beneficiato delle false attestazioni. Tre i patteggiamenti per condanne da 6 mesi a 5 mesi e dieci giorni. Quattro invece gli imputati che hanno scelto di rimettersi alla decisione del gup. Da qui il rinvio a giudizio. Per loro inizierà il processo davanti al giudice del dibattimento.