"Ex Sitoco. Vogliamo sapere sulla sicurezza"

Duro attacco alla giunta da parte dei consiglieri del gruppo "L’Alternativa" sulla sicurezza per la demolizione della ex Sitoco.

"Il sindaco Casamenti si rivolge ai cittadini con una comunicazione che ha dell’inverosimile e che ben rispecchia il pressappochismo che questa giunta dimostra continuamente nella tutela della comunità – dicono i consiglieri di minoranza –. Soprattutto quando si tratta di tutela riguardante la sicurezza e la salute pubblica, cosa gravissima. Solo dopo le sollecitazioni ufficiali arrivate da Alternativa, che ha interessato la Stazione dei carabinieri di Orbetello, la Polizia municipale e inviato una mail al sindaco e all’assessore Ambiente ed una pec alla Asl, il sindaco manda quattro righe ai giornali consigliando ai cittadini di tenere le finestre chiuse fino a maggio e, viene da sé, di uscire di casa il meno possibile senza ovviamente sostare nelle vicinanze della fabbrica.

Nessuna informazione riguardo le precauzioni prese dalla ditta e dal Comune per evitare lo spargimento di polveri nocive durante la demolizione. Ricordiamo che si tratta di un sito altamente inquinato. È possibile uscire di casa senza rischi? In quali orari è meglio non farlo? E i ragazzi che giocano a pallone a Orbetello Scalo, ad esempio, sono in sicurezza? Chi usufruisce del treno è al sicuro nelle attese sulle banchine? E le auto lasciate nei parcheggi fuori dalla stazione diventano ricettacoli di polveri nocive? E quale tutela per i lavoratori delle ferrovie? Questi sono solo alcuni degli interrogativi a cui il sindaco non ha affatto risposto. E che invece sono di fondamentale importanza. Chiediamo al sindaco di informare la popolazione in modo dettagliato dando indicazioni sui comportamenti davvero efficaci da tenere".